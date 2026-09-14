Van de Zandschulp terug in top 40 van beste tennissers

NEW YORK (ANP) - Botic van de Zandschulp behoort weer tot de beste veertig tennissers van de wereld. De 30-jarige Nederlander bereikte afgelopen week de kwartfinales op de US Open en steeg daardoor dertig posities op de wereldranglijst, van de 70e naar de 40e.

Van de Zandschulp is daarmee nu de beste Nederlander. Tallon Griekspoor, die in New York in de eerste ronde werd uitgeschakeld door de latere Amerikaanse finalist Ben Shelton, won één positie en is nu de mondiale nummer 55. Jesper de Jong neemt de 98e plaats in op de wereldranglijst.

Aan de top is niets veranderd. De Italiaan Jannik Sinner voert de lijst aan, voor de Duitse US Open-winnaar Alexander Zverev en de Spanjaard Carlos Alcaraz.

Bij de vrouwen loste de Kazachse Elena Rybakina de Belarussische Aryna Sabalenka af als nummer 1 van de wereld. Suzan Lamens is op de 182e plaats de beste Nederlandse.