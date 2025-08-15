Chipbedrijven omlaag op Damrak na cijferbericht Applied Materials

AMSTERDAM (ANP) - Chipbedrijven Besi, ASMI en ASML behoorden vrijdag tot de verliezers op de Amsterdamse beurs. Beleggers reageerden op kwartaalresultaten van de Amerikaanse fabrikant van chipapparatuur Applied Materials, dat een belang heeft in Besi. Dat chipbedrijf zakte 3,3 procent en eindigde daarmee onderin de AEX. Branchegenoten ASMI en ASML daalden tot 2,8 procent.

Applied Materials, de grootste chipapparatuurfabrikant van de Verenigde Staten, presteerde het afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Maar de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen tegen. Dat komt deels door een zwakke vraag in China. Op Wall Street bereikte het aandeel Applied Materials vrijdag het grootste koersverlies in meer dan vijf jaar.

De AEX-index op het Damrak in Amsterdam sloot 0,3 procent lager op 895,77 punten. De MidKap eindigde 0,2 procent hoger op 921,09 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen daalden tot 0,4 procent. De beurs in Parijs steeg 0,7 procent.

De aandacht van beleggers ging ook uit naar de ontmoeting later vrijdag tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin in Alaska. Trump hoopt dichter bij een deal te komen over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland heeft een ruil van grondgebied met Oekraïne voorgesteld. Aan boord van het vliegtuig Air Force One op weg naar Alaska zei Trump echter dat hij Oekraïne daar zelf over laat beslissen.

Adyen klom 0,3 procent, nadat de betalingsverwerker donderdag bijna 5 procent verloor. Bij de halfjaarcijfers waarschuwde het bedrijf dat vooral Aziatische klanten als webshops Shein en Temu last hebben van de flink opgevoerde Amerikaanse importheffingen. Adyen werd daardoor negatiever over de omzetgroei dit jaar. Analisten van Jefferies, Berenberg en Deutsche Bank hebben hun koersdoelen voor het aandeel verlaagd.

Philips won 0,6 procent. Het zorgtechnologieconcern gaat ruim 150 miljoen dollar extra investeren in zijn productie- en onderzoeksactiviteiten in de VS. Met de investering lijkt Philips gehoor te geven aan de wens van Trump om meer te produceren in eigen land en de VS minder afhankelijk te maken van buitenlandse goederen.