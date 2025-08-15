ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Chipbedrijven omlaag op Damrak na cijferbericht Applied Materials

Economie
door anp
vrijdag, 15 augustus 2025 om 17:54
anp150825173 1
AMSTERDAM (ANP) - Chipbedrijven Besi, ASMI en ASML behoorden vrijdag tot de verliezers op de Amsterdamse beurs. Beleggers reageerden op kwartaalresultaten van de Amerikaanse fabrikant van chipapparatuur Applied Materials, dat een belang heeft in Besi. Dat chipbedrijf zakte 3,3 procent en eindigde daarmee onderin de AEX. Branchegenoten ASMI en ASML daalden tot 2,8 procent.
Applied Materials, de grootste chipapparatuurfabrikant van de Verenigde Staten, presteerde het afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Maar de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen tegen. Dat komt deels door een zwakke vraag in China. Op Wall Street bereikte het aandeel Applied Materials vrijdag het grootste koersverlies in meer dan vijf jaar.
De AEX-index op het Damrak in Amsterdam sloot 0,3 procent lager op 895,77 punten. De MidKap eindigde 0,2 procent hoger op 921,09 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen daalden tot 0,4 procent. De beurs in Parijs steeg 0,7 procent.
De aandacht van beleggers ging ook uit naar de ontmoeting later vrijdag tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin in Alaska. Trump hoopt dichter bij een deal te komen over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland heeft een ruil van grondgebied met Oekraïne voorgesteld. Aan boord van het vliegtuig Air Force One op weg naar Alaska zei Trump echter dat hij Oekraïne daar zelf over laat beslissen.
Adyen klom 0,3 procent, nadat de betalingsverwerker donderdag bijna 5 procent verloor. Bij de halfjaarcijfers waarschuwde het bedrijf dat vooral Aziatische klanten als webshops Shein en Temu last hebben van de flink opgevoerde Amerikaanse importheffingen. Adyen werd daardoor negatiever over de omzetgroei dit jaar. Analisten van Jefferies, Berenberg en Deutsche Bank hebben hun koersdoelen voor het aandeel verlaagd.
Philips won 0,6 procent. Het zorgtechnologieconcern gaat ruim 150 miljoen dollar extra investeren in zijn productie- en onderzoeksactiviteiten in de VS. Met de investering lijkt Philips gehoor te geven aan de wens van Trump om meer te produceren in eigen land en de VS minder afhankelijk te maken van buitenlandse goederen.
Vorig artikel

Baansprinter Richardson verbetert eigen wereldrecord

Volgend artikel

Sieradenketen Claire's in financiële problemen, ook in Nederland

POPULAIR NIEUWS

anp 504112886

Krijg je echt grijze haren door stress?

Schermafbeelding 2025-08-14 194115

B&B Vol liefde: Sylwia blijkt een actrice en Gooise Bart is inderdaad geen fijn persoon

shutterstock_1482311912_vector (1)

3 fascinerende tekenen van een hoog IQ

ANP-9547849

Waarom steeds meer jonge mensen last hebben van 'oudemensenziekte' artrose

ANP-201062310

De bizarre dwangneuroses van Wim Kieft en René van der Gijp

ANP-528752281

Bijna de helft van de Amerikaanse ouderen gebruikt AI: dit is wat ze ermee doen