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Ook in Qom massaal afscheid van gedode Khamenei

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 juli 2026 om 9:30
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QOM (ANP/AFP) - Iraniërs zijn ook in de heilige stad Qom massaal de straat opgegaan om afscheid te nemen van de gedode opperste leider Ali Khamenei. De staatstelevisie toonde beelden van straten vol rouwende mensen. Het gaat volgens Iraanse media als persbureau Tasnim om een miljoenenpubliek, waar naar verluidt ook moslims uit landen als Turkije, Irak, Pakistan en Afghanistan deel van uitmaakten.
Ayatollah Khamenei, die de islamitische republiek tientallen jaren leidde, kwam eind februari om het leven toen de VS en Israël zijn land aanvielen. Het regime wil na de oorlog eenheid uitstralen en er wordt nu groots afscheid van hem genomen. Op plechtigheden in hoofdstad Teheran kwam maandag al een enorme menigte af. De rouwstoet wordt woensdag in buurland Irak verwacht en een dag later staat de begrafenis gepland in zijn geboortestad Mashhad in Iran.
In Qom vond dinsdag onder meer een gebedsdienst plaats. Ook reed een wagen met de lichamen van Khamenei en omgekomen familieleden door de stad.
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