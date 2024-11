Defensie wil bedrijven inschakelen voor patrouilles Noordzee

DEN HAAG (ANP) - Defensie wil private bedrijven inschakelen om te helpen bij patrouilles op de Noordzee. Dat bevestigt een defensiewoordvoerder na berichtgeving door Pointer. Het zou gaan om ongewapende schepen die moeten opletten wat andere schepen doen.

"We hebben twee vaartuigen in bestelling, maar die worden waarschijnlijk pas in 2026 in gebruik genomen door de marine", zegt de woordvoerder. "Het is dus een tijdelijke maatregel." Gesprekken met bedrijven die de taak op zich kunnen nemen, zijn volgens de woordvoerder al aan de gang.

Het geld voor de private patrouilles komt van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat een programma leidt om de infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Het ministerie ziet "steeds meer ongewenste activiteiten van statelijke actoren op de Noordzee", terwijl kabels tussen windparken en de kust steeds belangrijker worden om Nederland van energie te voorzien.

De sabotage van de Nord Stream-pijpleidingen tussen Duitsland en Rusland ruim twee jaar geleden laten volgens Infrastructuur en Waterstaat zien hoe kwetsbaar de infrastructuur op de zeebodem is. Deze week zijn Duitsland en Finland ook een onderzoek begonnen naar de breuk in een glasvezelkabel in de Oostzee.