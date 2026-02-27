Chipbedrijven stijgen op Damrak na forse verliezen

AMSTERDAM (ANP) - ASMI, Besi en ASML stegen vrijdag op het Damrak, na de flinke verliezen van de chipbedrijven donderdag. Die gingen toen omlaag op de aandelenbeurs in Amsterdam na de kwartaalcijfers van Nvidia.

De ontwikkelaar van AI-chips presteerde vorig kwartaal beter dan voorzien. Ook de omzetverwachting van Nvidia voor het huidige kwartaal was beter dan verwacht. Het bedrijf kon de zorgen bij beleggers over de forse investeringen in AI en de hoge koerswaarderingen in de techsector echter niet wegnemen. ASMI, Besi en ASML klommen vrijdag tot 1 procent. Donderdag verloren de chipbedrijven nog tot 4,5 procent.

De AEX-index sloot 0,5 procent hoger op 1027,02 punten. De MidKap zakte 0,2 procent naar 1032,57 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden tot 0,5 procent. Die in Londen klom 0,7 procent.

Bodemonderzoeker Fugro

Informatieleverancier Wolters Kluwer eindigde bovenaan de AEX en won 3 procent. Helemaal onderaan stond verzekeraar NN Group met een min van 2,2 procent.

In de MidKap verloor Fugro 7,6 procent. De bodemonderzoeker heeft een moeilijk jaar achter de rug en leed een nettoverlies door de zwakke marktomstandigheden bij de bouw van windparken op zee. Ook had Fugro last van vertragingen in de opstart van olie- en gasprojecten. Het bedrijf keert daardoor flink minder dividend uit en snijdt fors in de investeringen.

Kendrion

AMG steeg 1,1 procent. De metalengroep zakte donderdag ruim 12 procent na tegenvallende vooruitzichten.

Kendrion klom 4,6 procent. De producent van elektromagnetische componenten zag de omzet stijgen in het vierde kwartaal van 2025 en boekte weer winst na een verlies in dezelfde periode een jaar eerder.

Olieprijzen

De fabrikant van statiegeldmachines Envipco won 9,5 procent na een grote opdracht in Portugal. IT-bedrijf Ctac zakte 0,7 procent na publicatie van de resultaten.

De olieprijzen stegen fors. Handelaren bereidden zich in aanloop naar het weekend voor op een mogelijke escalatie van de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Een vat Amerikaanse olie kostte vrijdag 2 procent meer op 66,52 dollar. Brentolie werd 2,4 procent duurder tot 72,45 dollar per vat.