Tennisser Griekspoor bereikt in Dubai zesde finale uit carrière

DUBAI (ANP) - Tallon Griekspoor is voor de zesde keer in zijn carrière doorgedrongen tot de finale van een ATP-toernooi. De nummer 25 van de wereldranglijst was in Dubai met 7-5 7-6 (6) te sterk voor de als vijfde geplaatste Rus Andrej Roeblev. De Nederlander blesseerde zich aan het einde van de eerste set, maar kon alsnog doorspelen.
Griekspoor, die drie van zijn zes eerdere finales won, treft in de eindstrijd in Dubai met Daniil Medvedev opnieuw een tegenstander uit Rusland. De mondiale nummer 11 versloeg de Canadees Félix Auger-Aliassime met 6-4 6-2. Medvedev won drie jaar geleden ten koste van Roeblev het toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten.