ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tennisser Griekspoor bereikt in Dubai zesde finale uit carrière

Sport
door anp
vrijdag, 27 februari 2026 om 18:05
anp270226162 1
DUBAI (ANP) - Tallon Griekspoor is voor de zesde keer in zijn carrière doorgedrongen tot de finale van een ATP-toernooi. De nummer 25 van de wereldranglijst was in Dubai met 7-5 7-6 (6) te sterk voor de als vijfde geplaatste Rus Andrej Roeblev. De Nederlander blesseerde zich aan het einde van de eerste set, maar kon alsnog doorspelen.
Griekspoor, die drie van zijn zes eerdere finales won, treft in de eindstrijd in Dubai met Daniil Medvedev opnieuw een tegenstander uit Rusland. De mondiale nummer 11 versloeg de Canadees Félix Auger-Aliassime met 6-4 6-2. Medvedev won drie jaar geleden ten koste van Roeblev het toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten.
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage

Plastisch chirurg legt uit hoe je kan zien wat iemand allemaal heeft laten verbouwen

Scherm­afbeelding 2026-02-27 om 06.31.08

Sta jij er bij? Eerste gelekte gegevens Odido te doorzoeken op website

image_17fa76ab308bdc8e42cdb8ba6dcf6856-scaled

Chinese EV’s lokken met lage prijs, maar verzekeringen, onderdelen en restwaarde maken ze duurder dan gedacht

ANP-503074979

Een pistool is natuurlijk verboden, maar deze voorwerpen mogen ook niet altijd in je auto liggen

_0f263d2e-8a91-4e65-ba74-8b43ff492a6b

Vegetariërs lopen tot een derde minder risico op vijf soorten kanker

ANP-551901202

Minister Vijlbrief vond deze seksistische grap op Instagram achteraf 'niet zo smaakvol'

Loading