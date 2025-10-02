Chipbedrijven stuwen AEX naar hoogste slotkoers ooit

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is donderdag geëindigd op de hoogste slotkoers ooit. De hoofdgraadmeter op het Damrak won 1,1 procent tot 958,94 punten. Het vorige record dateerde uit februari van dit jaar, toen eindigde de AEX op een stand van 948,54 punten.

De graadmeter werd onder meer aangejaagd door forse plussen bij de chipbedrijven. ASML, ASMI en Besi eindigden tot bijna 7 procent hoger. Dit duidt op een stevig vertrouwen in de verdere opmars van kunstmatige intelligentie, wat naar verwachting voor een grotere vraag naar steeds krachtigere chips zorgt.

In de loop van de handelsdag noteerde de AEX ook al de hoogste tussentijdse stand ooit: 963,46 punten. De graadmeter viel eerder dit jaar nog flink terug, tot ongeveer 785 punten. Dit was een reactie op de begin april door president Donald Trump aangekondigde importheffingen voor tal van landen. Later herstelde het sentiment onder beleggers weer, geholpen door uitstel van de tarieven en het vooruitzicht van handelsonderhandelingen.