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Chipbedrijven stuwen Nasdaq naar winst op gemengd Wall Street

Economie
door anp
maandag, 08 juni 2026 om 22:16
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NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York eindigden maandag gemengd. De Nasdaq sloot de handelsdag hoger af, nadat de techgraadmeter voor het weekend nog ruim 4 procent was gekelderd door een verkoopgolf in de Amerikaanse chipsector. Dat was de grootste verliesbeurt van de Nasdaq in ruim een jaar tijd.
Het herstel van de Nasdaq maandag werd gestuwd door grote chipbedrijven. Nvidia, Broadcom, Marvell Technology, Micron Technology en AMD stegen tot 9,9 procent. Vrijdag zagen de chipfabrikanten nog 1 biljoen, oftewel 1000 miljard dollar aan marktwaarde verdampen door verliezen tot 17 procent.
De Nasdaq sloot uiteindelijk 0,9 procent hoger op 25.929,66 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent naar 7405,73 punten en de Dow-Jonesindex daalde 0,2 procent tot 50.786,01 punten.
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