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VN-rapport: gezondheid van oceanen is ernstig in gevaar

Samenleving
door anp
maandag, 08 juni 2026 om 22:19
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NEW YORK (ANP/AFP) - De gezondheid van de oceanen is ernstig in gevaar, staat in de World Ocean Assessment van de Verenigde Naties. "Klimaatverandering, vervuiling, overbevissing en een verlies aan biodiversiteit" zetten de oceanische systemen zwaar onder druk, terwijl ze cruciaal zijn voor de planeet.
"We kunnen de oceaan niet langer beschouwen als onbegrensd", zei VN-chef António Guterres in een verklaring. In het rapport wordt gekeken naar de ontwikkelingen tussen 2018 en 2023. Het blijkt dat oceanen meer dan 90 procent van de overtollige warmte hebben opgenomen die door verbranding van fossiele brandstoffen in de atmosfeer is vrijgekomen. Hoe warmer de oceanen worden, hoe sneller ijskappen smelten en hoe hoger de zeeniveaus stijgen.
Afgelopen januari ging een VN-verdrag dat de oceanen moet beschermen in. Hierin zijn afspraken gemaakt over de grote stukken zee die buiten landsgrenzen vallen. Deze moeten makkelijker beschermd kunnen worden.
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