Chipbedrijven verder omlaag op beurzen Azië, olieprijs stijgt

TOKIO (ANP) - De chipbedrijven op de beurzen in Tokio en Seoul gingen woensdag opnieuw omlaag. De koersdalingen volgden op de aanhoudende verliezen in de Amerikaanse en Europese chipsector een dag eerder. Zorgen over een groeiende concurrentie uit China en de hoge koerswaarderingen drukken op de chipaandelen, die dit jaar sterk in waarde zijn gestegen door de grote vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie (AI).

De Nikkei in Tokio noteerde kort voor sluiting van de markt 2 procent lager en de Kospi in Seoul kelderde 7 procent. Dinsdag zakte de Nikkei al 4 procent en verloor de Kospi bijna 11 procent. Het Japanse chipbedrijf Tokyo Electron zakte 10 procent. De Zuid-Koreaanse chipfabrikant SK Hynix raakte 9 procent kwijt, na een teleurstellende omzet en bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal. Concurrent Samsung verloor 7 procent.

SK Hynix zei ook dat de investeringen dit jaar met 50 procent stijgen tot 45 biljoen won (ruim 27 miljard euro). Het bedrijf wuifde de zorgen bij beleggers over die hoge investeringen weg en verklaarde dat de vraag het aanbod tot minstens 2030 zal overtreffen.

Ballistische raketten

De olieprijzen gingen weer omhoog na de flinke daling in de afgelopen dagen. Volgens het Amerikaanse leger heeft Iran meerdere ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten. Ook heeft Iran drie olietankers geraakt die probeerden door de Straat van Hormuz te varen. Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, werd 3,6 procent duurder op 87,08 dollar per vat. Amerikaanse olie steeg 3,4 procent in prijs tot 81,97 dollar per vat.

In de afgelopen dagen werd olie juist ongeveer 15 procent goedkoper door de gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran. Die wakkerde de hoop aan op een vredesdeal in het Midden-Oosten.