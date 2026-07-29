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ING: helft nieuwe auto's in 2027 elektrisch door nieuwe regels

Economie
door anp
woensdag, 29 juli 2026 om 8:26
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AMSTERDAM (ANP) - Volgend jaar is naar verwachting voor het eerst meer dan de helft van alle nieuw verkochte auto's volledig elektrisch, denken economen van ING. Het grootste deel van deze nieuwe autoverkoop gaat naar zakelijke rijders, omdat steeds meer grote bedrijven werknemers met een leaseauto verplichten om elektrisch te rijden.
Het kabinet voert vanaf januari een jaarlijkse heffing van 12 procent over de cataloguswaarde in voor niet-elektrische auto's van de zaak. ING denkt dat het marktaandeel van elektrische auto's hierdoor naar verwachting een flinke sprong maakt van 40 procent dit jaar naar rond de 55 procent in 2027.
Onder particulieren komt elektrisch rijden nog altijd maar langzaam op gang. Veel consumenten stappen niet over door de hoge aanschafprijs, het gebrek aan laadpunten voor de deur en de onzekerheid over hogere wegenbelasting. Ook zorgen over hoge afschrijvingen van elektrische auto's spelen mee, kwam naar voren uit eerdere onderzoeken.
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