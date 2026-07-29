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Telegrambaas Doerov vervolgd om faciliteren van terrorisme

Samenleving
door anp
woensdag, 29 juli 2026 om 8:20
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MOSKOU (ANP) - Rusland vervolgt Telegram-oprichter Pavel Doerov voor het faciliteren van "terroristische activiteiten". Dat meldt het Russische persbureau Interfax op gezag van de binnenlandse veiligheidsdienst FSB. Tegen Doerov wordt bovendien een arrestatiebevel uitgevaardigd, al heeft dat internationaal in de praktijk weinig betekenis, omdat andere landen niet verplicht zijn daaraan gehoor te geven.
De oprichter van de populaire berichtenapp verblijft voor zover bekend in Dubai en geldt als fel criticus van de Russische censuur. Het platform wordt om de versleutelde berichten veelvuldig gebruikt voor wie er malafide praktijken mee wil verhullen, zoals drugsdealers. Ook in de oorlog in Oekraïne wordt het platform veel gebruikt, bijvoorbeeld voor officiële communicatiekanalen.
Eind april zei Doerov al te zijn gedagvaard door Rusland. Het land poogt al lange tijd Telegram de kop in te drukken, ook om de eigen MAX-messengerapp momentum te geven.
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