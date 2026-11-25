AMSTERDAM (ANP) - De chipbedrijven op het Damrak gingen woensdag kort na de opening verder omlaag, in navolging van de scherpe koersdalingen van techaandelen op Wall Street dinsdag. ASML, Besi en ASMI verloren tot 3 procent. Techinvesteerder Prosus publiceerde voorbeurs zijn halfjaarcijfers en moest 1,9 procent inleveren.

De AEX, de index van de dertig meest verhandelde fondsen op het Damrak, opende een fractie lager op 1076 punten. De MidKap won 0,2 procent op 1078 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 0,6 procent. De economie van Duitsland is in het derde kwartaal van dit jaar zwakker gegroeid dan eerder werd gemeld in een voorlopige schatting. De groei bedroeg slechts 0,1 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal.

Maandag zorgde de terugkeer van Jensen Huang als topman van AI-chipconcern Nvidia nog voor een jubelstemming op de wereldwijde effectenmarkten. Die euforie was echter van korte duur. Al snel laaiden de zorgen weer op over de enorme investeringen in AI en de vraag of die uiteindelijk wel voldoende rendement zullen opleveren.