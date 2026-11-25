ANKARA (ANP/AFP) - De leider van het oosten van Libië, Khalifa Haftar, is in Turkije voor overleg met topfunctionarissen. Dit heeft het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken naar buiten gebracht. Haftar, die zich als militair maarschalk noemt, is met ceremoniële eer ontvangen.

Hij beheerst onder meer de oliebronnen van de Libische regio Cyrenaica en de havenstad Benghazi. In het weekend zijn daar twee Russische schepen aangevallen door Oekraïne. Een Russisch marineschip zonk en een vrachtschip werd beschadigd. Het regime in het oosten van Libië wil een internationaal onderzoek naar onder meer eventuele Oekraïense aanwezigheid in het verscheurde land. De door de Verenigde Naties erkende Libische regering zetelt in het westen van het land in Tripoli. Zij eist van Oekraïne opheldering over de aanval op het land.

Haftar heeft goede banden met Turkije en Rusland. Turkije is een van de weinige landen die goede relaties hebben met de regering in Tripoli en Haftars regering in het oosten.