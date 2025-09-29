Chipbedrijven winnen in AEX-index na steun chipinitiatief EU

AMSTERDAM (ANP) - Chipbedrijven behoorden maandag tot de winnaars in de AEX-index. Lidstaten van de Europese Unie hebben zich achter een initiatief geschaard om de Europese chipindustrie te versterken. Ze willen dat meer geld in de sector wordt geïnvesteerd om voor een sterke chipproductie in de EU te zorgen.

De EU wil hiervoor ook publiek geld vrijmaken, bijvoorbeeld in de meerjarenbegroting van 2028 tot 2034. Het geld moet onder meer gaan naar ontwikkeling en onderzoek. De samenwerking tussen het bedrijfsleven en universiteiten moet ook worden verbeterd om te voorkomen dat kennis wegstroomt buiten het landenblok. Op het Damrak stegen chipbedrijven Besi, ASML en ASMI tot 3,3 procent.

De AEX-index sloot 0,4 procent hoger op 941,73 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 892,86 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen lieten plussen tot 0,3 procent zien.