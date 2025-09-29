Deze karaktereigenschappen voorspellen of je langer leeft

Wetenschappers hebben ontdekt welke specifieke persoonlijkheidstrekjes samenhangen met een langer leven. Spoiler: actief en goed georganiseerd zijn blijken wonderen te doen.

Psychologen weten al langer dat je persoonlijkheid invloed heeft op hoe lang je leeft. Maar nu hebben onderzoekers voor het eerst uitgezocht welke specifieke karaktertrekjes het verschil maken. En die blijken eigenlijk zeer concreet te zijn.

De wetenschappers volgden meer dan 22.000 Amerikanen gedurende 6 tot 28 jaar in vier verschillende langlopende studies. Alle deelnemers vulden uitgebreide persoonlijkheidstests in met tientallen vragen over hun gedrag en houding.

In plaats van alleen te kijken naar brede categorieën zoals "extravert" of "gewetensvol", zoomden de onderzoekers in op individuele vragen. Denk aan stellingen als "Ik ben een actief persoon" of "Ik ben georganiseerd". Deze specifieke antwoorden vergeleken ze vervolgens met wie er overleed tijdens de onderzoeksperiode.

Wat voorspelt een langer leven?

De winnaar is duidelijk: mensen die zichzelf omschrijven als "actief" leven gemiddeld 21 procent (!) langer. Dit ene karaktertrekje had de sterkste voorspellende waarde van ze allemaal.

Andere trekjes die sterk samenhingen met een lager sterftecijfer waren extraversie, verantwoordelijkheidszin, grondigheid en hard werken. Deze eigenschappen verlaagden het sterftecijfer met 9 tot 13 procent per eigenschap.

Aan de andere kant waren hogere scores op neuroticisme (de neiging tot stress en negatieve emoties) geassocieerd met een hoger sterftecijfer. Mensen die hoog scoren op angstigheid, kwetsbaarheid en gevoeligheid voor stress leven gemiddeld eveneens korter.

Kun je jezelf veranderen?

Het goede nieuws is dat persoonlijkheid niet volledig in steen gebeiteld is. Hoewel je basiskarakter redelijk stabiel blijft, kunnen mensen wel specifieke gedragingen ontwikkelen, zoals actiever worden of beter georganiseerd, die bijdragen aan een langer leven.

De onderzoekers benadrukken dat het vooral gaat om gedragspatronen die je kunt aanleren, niet om wie je fundamenteel bent als persoon. Je hoeft geen compleet ander mens te worden, maar kleine aanpassingen in hoe je je dag organiseert of hoe actief je bent kunnen wel degelijk een effect hebben.