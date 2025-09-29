ECONOMIE
NSC: Schoof moet aangifte doen van lek door oud-minister Faber

Samenleving
door anp
maandag, 29 september 2025 om 17:20
bijgewerkt om maandag, 29 september 2025 om 17:31
NSC-leider Eddy van Hijum beticht oud-minister Marjolein Faber (Asiel, PVV) van lekken uit de ministerraad en vindt dat premier Dick Schoof daarom aangifte moet doen. De NSC'er doelt op een passage uit het pas gepubliceerde boek van Faber waarin zij een discussie beschrijft met toenmalig NSC-minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken) over asielmaatregelen.
"Faber ondermijnt het vertrouwen en de samenwerking, ook in ieder volgend kabinet. Wegkijken heeft blijvende gevolgen", schrijft Van Hijum op X.
Hij verwijst daarbij naar een tweet van staatsrechtgeleerde Wim Voermans. Die haalt een passage aan uit het boek van Faber, waarin zij specifieke maatregelen noemt die Uitermark volgens haar wilde schrappen uit haar asielwetten. Voermans vraagt zich af of Faber hier een ambtsmisdrijf begaat, omdat lekken uit de ministerraad verboden is.
PVV en NSC zaten tot begin deze zomer samen in het kabinet met VVD en BBB, tot de PVV boos wegliep. In augustus verliet ook NSC de coalitie.
