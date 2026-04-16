Chipconcern TSMC boekt recordwinst door sterke vraag naar AI

HSINCHU (ANP/BLOOMBERG) - Het Taiwanese TSMC, 's werelds grootste producent van geavanceerde chips voor AI-toepassingen, heeft in het eerste kwartaal van 2026 een recordwinst geboekt. Het bedrijf, een belangrijke klant van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML, lijkt daarmee weinig last te hebben van de oorlog in het Midden-Oosten, die de uitgaven aan kunstmatige intelligentie (AI) niet heeft afgeremd.

TSMC, dat chips maakt voor grote bedrijven als Nvidia en Apple, zag de nettowinst met bijna 60 procent stijgen tot 572,5 miljard Taiwanese dollar (ruim 15 miljard euro) in de eerste drie maanden van het jaar. De winst viel daarmee hoger uit dan kenners hadden verwacht. Eerder deze maand maakte TSMC al een sterker dan verwachte omzetgroei van 35 procent over het eerste kwartaal bekend.

De recordresultaten van TSMC kunnen de zorgen wegnemen dat een langdurige oorlog in het Midden-Oosten de vraag naar energieverslindende AI-datacenters en gadgets zoals Apple's iPhone zal temperen. Chipmachinemaker ASML zei woensdag al dat de vraag naar chips groter is dan wat fabrikanten kunnen leveren.