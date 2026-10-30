Kabinet praat zaterdag verder met oppositie op Catshuis

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet praat zaterdag verder met de oppositie over het belastingplan, dat meldt een woordvoerder van premier Rob Jetten. Naast de premier zijn vicepremiers Dilan Yeşilgöz en Bart van den Brink en minister Eelco Heinen en staatssecretaris Eelco Eerenberg (Financiën) bij de gesprekken op het Catshuis.

Ze ontvangen, na een intern overleg om 10.00 uur, eerst om 12.00 uur de leiders van de ChristenUnie en 50PLUS. Om 13.30 uur volgt een gesprek met de leiders van JA21, BBB en SGP, dat op het verzoek van die drie rechtse partijen digitaal is. Als laatst is het om 15.00 uur de beurt aan PRO en Volt. Pers is niet welkom op het terrein, meldt de woordvoerder.

Vrijdag sprak een kabinetsdelegatie al met deze partijen, waar ook eerder al mee werd onderhandeld. JA21, BBB en SGP waren niet tevreden met dat gesprek. Ook PRO en Volt gaven aan er nog niet uit te zijn met het kabinet. CU-leider Mirjam Bikker zag eerder deze week "goede bewegingen" van het kabinet in de onderhandelingen over het belastingplan.