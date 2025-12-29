Politie: geen signalen voor een 'big bang' tijdens jaarwisseling

HILVERSUM (ANP) - De politie bereidt zich voor op een jaarwisseling als alle andere. Dat zegt de nationaal commandant jaarwisseling van de politie, Paul Entken. Er zijn geen signalen voor grote onrust of groepen die zich bewust tegen de politie willen keren. Komende jaarwisseling is naar verwachting de laatste waarop consumenten vuurwerk mogen afsteken. "We beseffen ons terdege dat dit jaar een bijzonder jaar kan zijn, maar we zien nog niet veel heel andere dingen dan andere jaren."

De Tweede Kamer ging in april akkoord met een landelijk vuurwerkverbod, in juli stemde ook de Eerste Kamer in. Het verbod zou moeten ingaan bij de jaarwisseling van 2026 op 2027, maar door de kabinetsval is onduidelijk of dit daadwerkelijk doorgaat. "De volgende jaarwisseling wordt spannender dan deze", verwacht Entken.

De politie heeft de afgelopen jaren "best stevig gepleit" voor de invoering van een vuurwerkverbod, aldus nationaal coördinator vuurwerk van de politie Ko Minderhoud. "We zien al jaren dat de jaarwisseling een moment is van een zekere sfeer van wetteloosheid en straffeloosheid, waarbij vuurwerk een grote rol speelt in de onveiligheid van hulpverleners."

250 lijnen beschikbaar

De politie ziet dat er dit jaar veel vuurwerk in omloop is en verwacht daarvan de gevolgen te zien. "De grote hoeveelheid die nu aanwezig is, zal ongetwijfeld leiden tot meer letsel, meer branden, meer inzet van hulpverleners", denkt Minderhoud.

De jaarwisseling is traditiegetrouw de drukste nacht voor politie en andere hulpdiensten. In de meldkamer zijn 250 lijnen beschikbaar voor 112-meldingen, waarop in een kwartier duizend meldingen worden verwacht. De drukste tijd ligt tussen 23.30 en 02.00 uur.

Floradorp

Ook dit jaar verwacht de politie dat op verschillende plekken de Mobiele Eenheid wordt ingezet. Afgelopen nachten kwam de ME al in actie in het Amsterdamse Floradorp, waar het onrustig is na het afschaffen van traditionele vreugdevuren.

De ME beschikt tijdens deze jaarwisseling bij wijze van proef over twee nieuwe geweldsmiddelen: een grotere bus met pepperspray en een traanopwekkend middel dat kan worden gemengd met het water in de waterwerper. Ook zijn leden van de ME dit jaar uitgerust met betere gehoorbescherming.