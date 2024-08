Chipmaker AMD stijgt op Wall Street na grote overname

NEW YORK (ANP) - Advanced Micro Devices (AMD) is maandag omhooggegaan op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden positief op een grote overname door de Amerikaanse chipproducent. AMD kondigde aan het niet-beursgenoteerde bedrijf ZT Systems uit New Jersey te kopen voor 4,9 miljard dollar (zo'n 4,4 miljard euro). ZT Systems maakt servers voor grote databedrijven, die miljarden investeren in nieuwe toepassingen voor kunstmatige intelligentie (AI). De overname zal "onze datacenter-AI-systemen aanzienlijk versterken", zei AMD-topvrouw Lisa Su.

AMD is de op een na grootste leverancier van de grafische processors die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van AI-software. Het bedrijf uit Californië wordt gezien als grootste rivaal van AI-chipbedrijf Nvidia op het gebied van AI-processors. AMD steeg 0,4 procent en Nvidia daalde 0,1 procent.

De stemming op Wall Street was terughoudend, na het stevige koersherstel van vorige week. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 40.777 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,2 procent tot 5563 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,1 procent tot 17.645 punten.