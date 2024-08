Meisjes (12 en 14) verdacht van brandstichting 7 plekken Alkmaar

ALKMAAR (ANP) - De twee minderjarige meisjes die afgelopen vrijdagavond zijn aangehouden op verdenking van brandstichting in een winkelcentrum in Alkmaar, worden ook verdacht van brandstichting op zes andere locaties in Alkmaar. Dat laat het Openbaar Ministerie weten.

Een woordvoerder van de rechtbank Noord-Holland meldt dat de meisjes van 12 en 14 maandag zijn voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat het 14-jarige meisje twee weken langer vast blijft zitten, en dat het 12-jarige meisje het proces thuis verder mag afwachten.