Chipmaker Cerebras wil 3,5 miljard dollar ophalen met beursgang

Economie
door anp
maandag, 04 mei 2026 om 15:10
SUNNYVALE (ANP/BLOOMBERG) - Maker van AI-chips Cerebras Systems wil naar de beurs in de Verenigde Staten. Het Amerikaanse bedrijf dat de concurrentie aan wil gaan met de grootste chipmaker ter wereld Nvidia wil tot 3,5 miljard dollar (bijna 3 miljard euro) ophalen bij een beursgang.
Cerebras maakt grote chips die speciale computers helpen om grote hoeveelheden data te verwerken. Volgens het bedrijf zijn het de grootste en krachtigste AI-chips ter wereld en volgens topman Andrew Feldman draaien AI-modellen er sneller door dan met chips van Nvidia.
Chipmaker Cerebras sloot in januari een deal voor drie jaar met OpenAI ter waarde van 20 miljard dollar. Het AI-bedrijf bracht in februari zijn eerste AI-model uit dat draait met chips van Cerebras. Het bedrijf achter ChatGPT heeft 1 miljard dollar verstrekt aan Cerebras om te investeren in datacenters. Amazon liet eerder weten ook van plan te zijn om gebruik te maken van chips van Cerebras.
