Jarenlang gold “bosbaden” als wellnesshype voor stadsmensen met te veel tijd, maar onderzoek uit Japan en nu ook Europa laat zien dat bomen méér doen dan alleen ons humeur opvrolijken: hun onzichtbare moleculen lijken meetbaar effect te hebben op stress , bloeddruk en zelfs ons immuunsysteem.

Het beeld is inmiddels klassiek: mensen die met gesloten ogen tegen een boom leunen en diep ademhalen, zogenoemde bosbaden of “shinrin-yoku”. In Japan is dat al jaren een officiële interventie tegen stress en burn-out; artsen sturen patiënten daadwerkelijk het bos in. Nu proberen Europese onderzoekers dat fenomeen te ontrafelen, onder meer in de Vogezen, waar houtonderzoekster Caroline Simon een compleet bos als openluchtlaboratorium inzet. Centraal staat één vraag: is het gevoel van welzijn in het bos enkel tussen onze oren, of gebeurt er in het lichaam echt iets meetbaars?

De eerste aanwijzingen komen uit Japanse studies van onder anderen immunoloog Qing Li. Die lieten zien dat een paar dagen in een bos de activiteit en het aantal natuurlijke killercellen – cruciale witte bloedcellen in de afweer – verhoogt, terwijl een vergelijkbare trip naar de stad dat effect niet heeft. Tegelijkertijd daalden bij boswandelingen bloeddruk, hartslag en het stresshormoon cortisol duidelijk sterker dan bij wandelingen in een stedelijke omgeving. Het bos lijkt dus niet alleen te ontspannen, maar het lichaam in een andere fysiologische stand te zetten.

De verklaring ligt vermoedelijk in de chemie van bomen zelf. Om zich te verdedigen of voort te planten, stoten ze vluchtige organische stoffen uit, zogeheten terpenen of fytonciden, die wij bij elke ademteug in het bos inademen. In Franse en Scandinavische projecten zijn inmiddels tientallen van die gasvormige moleculen in boslucht gedetecteerd; sommige blijken samen te hangen met lagere cortisolwaarden, andere met een actiever immuunsysteem. Een Belgische studie suggereert bovendien dat bomen in het voorjaar extra veel van deze stoffen uitstoten, wat de timing van “bosrecepten” ineens minder arbitrair maakt.

Als die effecten robuust worden bevestigd, schuift bosbaden van lifestyletrend naar serieuze preventieve geneeskunde. In Japan, Canada en het Verenigd Koninkrijk kunnen artsen nu al bosimmersie voorschrijven als aanvulling op de behandeling van stress en hoge bloeddruk. Europese onderzoekers willen een stap verder gaan: per boomsoort, seizoen en bosmengsel bepalen welke combinaties het meeste opleveren – van sparren en dennen tot eiken en beuken. Dat maakt van het romantische idee van “een gezonde wandeling in het bos” stilaan een vorm van fijnmazige, groen omkaderde farmacologie.

Misschien is de spannendste vraag dus niet of bomen ons goed doen, maar hoeveel wetenschap we nog nodig hebben om die omhelzing ook echt als medicijn te durven voorschrijven.