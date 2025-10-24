Chipmaker Intel flink hoger op Wall Street na resultaten

NEW YORK (ANP) - Intel was vrijdag een grote winnaar op de beurzen in New York. De chipfabrikant boekte in het derde kwartaal meer omzet dan verwacht. Ook behaalde Intel weer winst, na een fors verlies een jaar geleden. Het bedrijf liet daarnaast weten dat de vraag naar zijn chips groter is dan het aanbod. De regering-Trump heeft afgelopen zomer een groot belang genomen in Intel. Ook investeerde AI-chipbedrijf Nvidia miljarden in zijn sectorgenoot. Intel steeg 6,5 procent.

De aandacht ging verder uit naar de inflatiecijfers over september. De consumentenprijzen in de Verenigde Staten stegen vorige maand met 0,3 procent. Dat was minder dan verwacht.

De meevallende inflatie zorgde voor een positieve stemming op Wall Street. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent hoger op 46.965 punten. De brede S&P 500-index klom 0,7 procent tot 6781 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,8 procent tot 23.129 punten.