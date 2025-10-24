Naar een niet-reformatorische school als je strengchristelijk en homo bent? Dat is zo gemakkelijk nog niet

Henri Bontenbal vindt dat leerlingen die zich niet geaccepteerd voelen op een reformatorische school, maar een andere school moeten zoeken. Een oud-leerling legt bij EenVandaag uit waarom dat nog niet zo simpel is.

De CDA-leider stelt dat het reformatorisch onderwijs 'voorbeeldige leerlingen' aflevert. Bizar als je bedenkt dat homoseksualiteit er volledig wordt afgekeurd en vrouwen er weer achter het aanrecht worden gezet. Maar zo meent de politicus die zelf op zo'n school gezeten heeft: "Een school verkondigt een religieuze mening. Een visie die niet de mijne is. Maar een leerling kan ook naar een andere school."

In de praktijk ervaren streng christelijke jongeren helemaal geen vrije schoolkeuze, legt Gerard Amersfoort uit. "Iedereen uit je kerk en van je basisschool gaat naar dezelfde middelbare school en je ouders verwachten dat ook van je. In de meeste gevallen is er niet zo'n keuzemoment." Gerard is homoseksueel en ging naar de reformatorische school in Kampen. Hij noemt de keuzevrijheid misleidend. "Je bent nog zo beïnvloedbaar; je gaat echt niet tegen de stroom in. Je weet vaak nog helemaal niet dat je misschien anders bent en dat de school daar iets van vindt."

Maar die school die 'vindt er wel degelijk iets van'. "Als het over homoseksualiteit ging, was het altijd negatief. Ik heb het nooit met iets positiefs of iets normaals geassocieerd."

Veiligheid gegarandeerd

Volgens Jetske Christoff Venema van de organisatie Queer in de Klas doet Bontenbal dan ook kwaad met zijn woorden. "Zijn uitspraak normaliseert een manier van praten die schadelijk is voor lhbti+-leerlingen. De overheid betaalt religieuze scholen, dus moet ze ook verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat scholen geen discriminerend beleid voeren."

Philip Tijsma van het COC formuleert het simpel: "Alle leerlingen, op elke school, moeten zich veilig en geaccepteerd voelen, ook op reformatorische of orthodox-religieuze scholen. Dat is wettelijk vastgelegd."