Starmer wil dat Westen meer langeafstandswapens levert aan Kyiv

LONDEN (ANP) - De Britse premier Keir Starmer vindt dat de bondgenoten van Oekraïne meer langeafstandswapens moeten leveren. Dat zei hij vrijdag toen hij de Oekraïense president Volodymyr Zelensky ontving op Downing Street. Zelensky is in Londen voor overleg met de zogenoemde 'Coalition of the Willing'.

Starmer zei dat het Verenigd Koninkrijk een trouwe bondgenoot blijft van Oekraïne, maar erkende dat westerse landen meer langeafstandswapens kunnen leveren. Daar vraagt Zelensky al lange tijd om. De wapenleveringen zijn een van de thema's die aan bod zullen komen tijdens de vergadering met Europese leiders. Onder meer de Nederlandse premier Dick Schoof en NAVO-chef Mark Rutte reizen ook naar Londen voor de bijeenkomst.

Zelensky ging eerder op vrijdag op bezoek bij koning Charles. De Oekraïense leider kreeg een koninklijk saluut en het volkslied van zijn land werd gespeeld toen hij aankwam bij Windsor Castle.