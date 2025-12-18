Chipmaker Micron bij stijgers op herstellend Wall Street

NEW YORK (ANP) - Micron Technology behoorde donderdag tot de grote winnaars op de beurzen in New York. De Amerikaanse chipfabrikant boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Het bedrijf profiteerde van stijgende prijzen voor geheugenchips door krappe voorraden en een explosieve vraag vanuit datacenters voor kunstmatige intelligentie. Ook de omzetverwachting voor het huidige kwartaal viel hoger uit dan voorzien. Het aandeel Micron werd bijna 16 procent meer waard.

De sterke resultaten en vooruitzichten van Micron temperden de zorgen over de overgewaardeerde technologiesector. Door die zorgen zakte de technologiegraadmeter Nasdaq woensdag nog 1,8 procent door flinke koersverliezen in de chip- en techsector. Andere geheugenchipbedrijven zoals SanDisk en Western Digital stegen nu rond de 9 procent. AI-chipbedrijf Nvidia won 1 procent.

De Amerikaanse beursgraadmeters toonden wat herstel na de verliesbeurt een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 48.084 punten en de brede S&P 500-index steeg 0,8 procent tot 6772 punten. Techbeurs Nasdaq kreeg er 1 procent bij op 22.922 punten.

Beleggers verwerkten daarnaast nieuwe gegevens over de Amerikaanse inflatie en arbeidsmarkt. Zo bleek dat de consumentenprijzen in de grootste economie ter wereld in november op jaarbasis met 2,7 procent zijn gestegen. De inflatie viel daarmee lager uit dan verwacht. Ook werd bekendgemaakt dat het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering is uitgekomen op 224.000. Dat was iets minder dan voorzien. De inflatie en de situatie op de arbeidsmarkt spelen een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve.

Trump Media & Technology Group werd ruim een derde meer waard. Het bedrijf van de Amerikaanse president Donald Trump gaat fuseren met TAE Technologies. De samenvoeging van de twee bedrijven heeft een waarde van meer dan 6 miljard dollar. Na voltooiing van de deal zullen de aandeelhouders van beide bedrijven ongeveer 50 procent van de gecombineerde onderneming bezitten.

Birkenstock zakte verder zo'n 4 procent na een tegenvallende winstverwachting van het Duitse sandalenmerk. Lululemon steeg daarentegen bijna 7 procent na berichten dat activistische investeerder Elliott een belang van meer dan 1 miljard dollar in het sportkledingbedrijf heeft genomen.