Vijftigste wereldbekerzege voor Zwitserse skiër Odermatt

Sport
door anp
donderdag, 18 december 2025 om 16:22
VAL GARDENA (ANP/AFP) - Skiër Marco Odermatt heeft voor de vijftigste keer een wereldbekerwedstrijd gewonnen. De 28-jarige Zwitser deed dat in Val Gardena, waar hij in de mist de snelste was op de afdaling.
Odermatt evenaarde met zijn prestatie de Italiaan Alberto Tomba. Het tweetal deelt bij de mannen nu de vierde plaats op de wereldbekerranglijst aller tijden, achter Ingemar Stenmark (86 zeges), Marcel Hirscher (67) en Hermann Maier (54).
Mikaela Shiffrin is bij de vrouwen recordhoudster met 105 wereldbekeroverwinningen.
