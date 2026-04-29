Chipmaker NXP flink hoger op Wall Street na kwartaalcijfers

Economie
door anp
woensdag, 29 april 2026 om 15:41
NEW YORK (ANP) - NXP Semiconductors behoorde woensdag tot de grote winnaars op de beurzen in New York. De Eindhovense fabrikant, die chips en halfgeleiders maakt voor auto's, industriële systemen en slimme apparaten, zag de omzet en winst stijgen in het eerste kwartaal. Ook de verwachtingen voor de resultaten in het huidige kwartaal vielen hoger uit dan kenners hadden verwacht. Het aandeel werd 23,5 procent meer waard.
De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig positief in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, dat later op de dag bekend wordt gemaakt. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent op 49.045 punten en de brede S&P 500-index 0,2 procent tot 7128 punten. Techbeurs Nasdaq 0,4 procent tot 24.566 punten.
Beleggers kijken uit naar de kwartaalcijfers van grote techbedrijven als Google-eigenaar Alphabet, Amazon, Facebook-moederbedrijf Meta Platforms en Microsoft, die na de slotbel in New York naar buiten komen.
