FME pleit voor meer energiesteun nu Brussel meer hulp toestaat

ZOETERMEER (ANP) - De ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME wil dat Nederland met meer steun komt voor bedrijven die in de knel zitten door de energiecrisis door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat stelt de lobbyclub voor het bedrijfsleven nadat de Europese Commissie dit mogelijk heeft gemaakt.

Brussel gaat tijdelijk toestaan dat lidstaten meer staatssteun verlenen aan bedrijven. FME wil dat Nederland daar gebruik van maakt.

"Voor energie-intensieve industrie is die verruiming noodzakelijk, omdat er binnen Europa al sprake is van een ongelijk speelveld in elektriciteitskosten", zegt een woordvoerder van FME. "Nederland moet deze ruimte ook daadwerkelijk benutten met voldoende budget, zeker als omringende landen dat doen, om verder concurrentienadeel te voorkomen."

Volgens FME is het ook belangrijk "dat eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen om de energiekosten voor bedrijven te verlagen versneld worden doorgezet".