ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Chipmaker SK Hynix haalt 26,5 miljard dollar op bij beursgang VS

Economie
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 8:28
anp100726064 1
NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix heeft 26,5 miljard dollar (ongeveer 23,1 miljard euro) opgehaald bij zijn beursgang op Wall Street vrijdag. Het bedrijf, dat al een notering in Seoul heeft, realiseert hiermee de grootste Amerikaanse beursgang ooit door een buitenlands bedrijf.
SK Hynix meldt 177,9 miljoen zogenoemde American Depositary Receipts (ADR's) te hebben verkocht voor 149 dollar per stuk. Dat zijn certificaten die aandelen van een niet-Amerikaans bedrijf vertegenwoordigen. De verkoop van de ADR's was meer dan zeven keer overtekend. Met de opgehaalde 26,5 miljard dollar overtreft het Amerikaanse beursdebuut van SK Hynix dat van het Chinese Alibaba, dat in Nederland bekend is van webshop AliExpress.
SK Hynix, een belangrijke klant van chipmachinemaker ASML, wil de opbrengst gebruiken voor de financiering van nieuwe chipfabrieken en de aankoop van chipmachines om te voldoen aan de sterk groeiende vraag naar AI-chips.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2495063787

Dit zijn de beste plekken voor jou in het vliegtuig

153544938_m

Je iPhone heeft een heel handige verborgen functie: zo schakel je hem in

190361426_m

De bijzondere reden waarom veel relaties stuklopen als de vrouw meer verdient dan de man

Scherm­afbeelding 2026-07-10 om 05.55.19

Geert Wilders meldt zich direct na uitschakeling Marokko dolblij op X

77732145_m

Zwarte peper bij de was: wondertip of onzintruc?

shutterstock_2174671223

Er komt 1000 miljard aan erfenissen aan – wie wordt daar beter van?

Loading