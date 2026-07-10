Chipmaker SK Hynix haalt 26,5 miljard dollar op bij beursgang VS

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix heeft 26,5 miljard dollar (ongeveer 23,1 miljard euro) opgehaald bij zijn beursgang op Wall Street vrijdag. Het bedrijf, dat al een notering in Seoul heeft, realiseert hiermee de grootste Amerikaanse beursgang ooit door een buitenlands bedrijf.

SK Hynix meldt 177,9 miljoen zogenoemde American Depositary Receipts (ADR's) te hebben verkocht voor 149 dollar per stuk. Dat zijn certificaten die aandelen van een niet-Amerikaans bedrijf vertegenwoordigen. De verkoop van de ADR's was meer dan zeven keer overtekend. Met de opgehaalde 26,5 miljard dollar overtreft het Amerikaanse beursdebuut van SK Hynix dat van het Chinese Alibaba, dat in Nederland bekend is van webshop AliExpress.

SK Hynix, een belangrijke klant van chipmachinemaker ASML, wil de opbrengst gebruiken voor de financiering van nieuwe chipfabrieken en de aankoop van chipmachines om te voldoen aan de sterk groeiende vraag naar AI-chips.