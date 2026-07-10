Rustige nacht in Utrecht na WK-wedstrijd Marokko, geen ME ingezet

UTRECHT (ANP) - In Utrecht is het volgens de politie "relatief rustig" op straat gebleven nadat Marokko de WK-kwartfinale van Frankrijk had verloren. Na de wedstrijd gingen groepen mensen de straat op in de wijken Kanaleneiland, Lombok en Overvecht. Op wat kleine incidenten na, bleven mensen kalm en trad de ME niet op. Twee mensen werden aangehouden voor het verstoren van de openbare orde.

Volgens de politie werd er hier en daar wat vuurwerk afgestoken en werden er in Overvecht wat spullen in de brand gestoken. Aan de Vleutenseweg, in de wijk Lombok, woedde korte tijd een brandje in een leegstaande woning. Dat kwam vermoedelijk door vuurwerk. De brand was snel geblust, meldt de politie.