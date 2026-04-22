ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Chipmaker TSMC wil geavanceerdste ASML-machines pas in 2029 kopen

Economie
door anp
woensdag, 22 april 2026 om 22:19
anp220426196 1
HSINCHU (ANP/BLOOMBERG) - Het Taiwanese TSMC, de grootste producent van geavanceerde chips voor AI-toepassingen ter wereld, is voorlopig niet van plan om de geavanceerdste machines van het Nederlandse ASML aan te schaffen. Het bedrijf wil hiermee wachten tot in 2029 om kosten te besparen, heeft een hoge leidinggevende bij TSMC tegen verslaggevers gezegd.
De aankondiging kan een grote tegenslag zijn voor ASML. TSMC is volgens persbureau Bloomberg een koploper in productietechnieken en de grootste klant van ASML.
Het bedrijf uit Veldhoven is de enige maker van 's werelds geavanceerdste lithografiemachines waarmee chips worden gemaakt. De leidinggevende zei dat de nieuwste high-NA EUV-lithografiemachines meer dan 350 miljoen euro per stuk kosten. "We kunnen nog steeds profiteren van de huidige EUV-technologie", verklaarde hij. De volgende generatie van deze machines is volgens hem "heel, heel duur". Hij stelde ook dat TSMC onderzoekt hoe het bedrijf zijn chips krachtiger kan maken zonder deze apparatuur.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 20934295

8 vroege waarschuwingssignalen voor maagkanker

221737927_m

Nationaal Herseninstituut komt met gouden tip om af te vallen: ’Goedkoper en beter dan afslankmedicatie’

106381071 l normal none

8 soorten mannen die een verstandige vrouw herkent en vermijdt

ANP-555743918

Hilarisch nepfilmpje van Willem-Alexander en Máxima die overnachten bij Trump gaat viraal

king-active-king-active-20-capsules

Nep-viagra pillen die te goed werken: je erectie stopt niet meer

94128876_m

7 Rode Vlaggen dat een Bericht over een "Nieuw Bankrekeningnummer" Oplichting Is en Hoe je Overheids- of Bankmeldingen Veilig Verifieert

Loading