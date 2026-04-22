Chipmaker TSMC wil geavanceerdste ASML-machines pas in 2029 kopen

HSINCHU (ANP/BLOOMBERG) - Het Taiwanese TSMC, de grootste producent van geavanceerde chips voor AI-toepassingen ter wereld, is voorlopig niet van plan om de geavanceerdste machines van het Nederlandse ASML aan te schaffen. Het bedrijf wil hiermee wachten tot in 2029 om kosten te besparen, heeft een hoge leidinggevende bij TSMC tegen verslaggevers gezegd.

De aankondiging kan een grote tegenslag zijn voor ASML. TSMC is volgens persbureau Bloomberg een koploper in productietechnieken en de grootste klant van ASML.

Het bedrijf uit Veldhoven is de enige maker van 's werelds geavanceerdste lithografiemachines waarmee chips worden gemaakt. De leidinggevende zei dat de nieuwste high-NA EUV-lithografiemachines meer dan 350 miljoen euro per stuk kosten. "We kunnen nog steeds profiteren van de huidige EUV-technologie", verklaarde hij. De volgende generatie van deze machines is volgens hem "heel, heel duur". Hij stelde ook dat TSMC onderzoekt hoe het bedrijf zijn chips krachtiger kan maken zonder deze apparatuur.