ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Recordstanden op Wall Street na verlenging wapenstilstand

door anp
woensdag, 22 april 2026 om 22:18
anp220426195 1
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen op Wall Street in New York zijn woensdag met winsten de handel uitgegaan, nadat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde de wapenstilstand met Iran te verlengen. De brede S&P 500-index en techbeurs Nasdaq sloten op een recordstand. De Straat van Hormuz is nog altijd gesloten en de olieprijzen stegen daardoor opnieuw.
Een Iraanse toponderhandelaar eiste van de Verenigde Staten dat ze hun blokkade van de Straat van Hormuz opheffen. Volgens hem is het bestand tussen de twee landen anders "zinloos". De Amerikaanse blokkade van de zeestraat is nog intact, net als de Iraanse blokkade. Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, werd 3 procent duurder tot 101,44 dollar per vat. Amerikaanse olie kostte 3,2 procent meer op 92,55 dollar per vat.
De brede S&P 500-index klom 1,1 procent tot 7137,90 punten. Techbeurs Nasdaq won 1,6 procent tot 24.657,57 punten. De Dow-Jonesindex sloot 0,7 procent hoger op 49.490,03 punten.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 20934295

221737927_m

106381071 l normal none

ANP-555743918

king-active-king-active-20-capsules

94128876_m

Loading