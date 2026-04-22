Recordstanden op Wall Street na verlenging wapenstilstand

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen op Wall Street in New York zijn woensdag met winsten de handel uitgegaan, nadat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde de wapenstilstand met Iran te verlengen. De brede S&P 500-index en techbeurs Nasdaq sloten op een recordstand. De Straat van Hormuz is nog altijd gesloten en de olieprijzen stegen daardoor opnieuw.

Een Iraanse toponderhandelaar eiste van de Verenigde Staten dat ze hun blokkade van de Straat van Hormuz opheffen. Volgens hem is het bestand tussen de twee landen anders "zinloos". De Amerikaanse blokkade van de zeestraat is nog intact, net als de Iraanse blokkade. Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, werd 3 procent duurder tot 101,44 dollar per vat. Amerikaanse olie kostte 3,2 procent meer op 92,55 dollar per vat.

De brede S&P 500-index klom 1,1 procent tot 7137,90 punten. Techbeurs Nasdaq won 1,6 procent tot 24.657,57 punten. De Dow-Jonesindex sloot 0,7 procent hoger op 49.490,03 punten.