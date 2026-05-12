Chipszakken in Japan tijdelijk zwart-wit door inkttekort

door anp
dinsdag, 12 mei 2026 om 12:05
TOKIO (ANP/BLOOMBERG/AFP) - De grootste chipsfabrikant van Japan past zijn verpakkingen aan vanwege een inkttekort, dat het gevolg is van het conflict in het Midden-Oosten. Oranje-gele verpakkingen worden hierom tijdelijk vervangen door zwart-wit.
Calbee gaat het ontwerp van een paar van zijn populairste producten aanpassen en slechts twee inktkleuren gebruiken, meldde het snackbedrijf uit Tokio dinsdag. Calbee staat bekend om zijn hartige aardappelchips in allerlei smaken, zoals sojasaus en zeewier. In totaal gaat het om nieuwe verpakkingen voor zo'n veertien productlijnen.
Het concern verwees naar "leveringsproblemen bij bepaalde grondstoffen door de escalerende spanningen in het Midden-Oosten". Volgens lokale media heeft de snackproducent problemen met de inkoop van drukinkt door tekorten aan nafta, een olieproduct dat in veel industrieën wordt gebruikt. Fabrikanten wereldwijd worstelen met krimpende voorraden van petrochemicaliën en andere basismaterialen die nodig zijn voor consumentenproducten.
