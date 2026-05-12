Kunnen huisdieren ook de ziekte van Lyme krijgen na een tekenbeet?

Met het mooie weer trekken Nederlanders massaal de natuur in. Maar let op, want het tekenseizoen draait ook weer op volle toeren. Volgens het RIVM komen teken in heel Nederland voor, vooral in gebieden met bomen, struiken, hoog gras en dode bladeren. Na een wandeling wordt mensen aangeraden zichzelf goed te controleren. Maar hoe zit dat eigenlijk met honden en katten

Kunnen ook zij de ziekte van Lyme oplopen na een tekenbeet? We legden die vraag voor aan dierenarts Piet Hellemans. Zijn antwoord is duidelijk: "Ja."

Zelden erg ziek

Toch hoeven baasjes niet direct in paniek te raken als ze een teek op hun huisdier vinden. Volgens de dierenarts worden honden en katten maar zelden echt ziek van Lyme. "Er worden wel eens antilichamen tegen Lyme gevonden bij honden en katten, maar het gaat eigenlijk nooit gepaard met ziekte of ziekteverschijnselen. Ze kunnen er wel ziek van worden, maar meestal verloopt een infectie zonder symptomen."

Dat betekent volgens Hellemans niet dat je achterover kunt leunen. Integendeel. "Mijn uitdrukkelijke advies is om honden en katten altijd preventief te behandelen en je dieren degelijk op teken te checken."

Let op!

Volgens de dierenarts zijn er drie manieren om je huisdier te beschermen: een anti-tekenband, druppels via een pipet of speciale tabletten die vaak tot twaalf weken werken. Daarbij geeft hij een belangrijke waarschuwing aan kattenbezitters. "Maar let op: het teekwerend middel van je hond mag je absoluut niet aan je kat geven! Deze zijn namelijk erg giftig voor katten."

Dagelijks controleren blijft volgens hem essentieel. Vooral achter de oren, in oksels, liezen, onder de kin en tussen de pootjes verstoppen teken zich graag.