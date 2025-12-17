ECONOMIE
Cornald Maas volgend jaar geen commentator tijdens songfestival

Samenleving
door anp
woensdag, 17 december 2025 om 16:33
HILVERSUM (ANP) - Cornald Maas verzorgt volgend jaar niet het commentaar tijdens het Eurovisie Songfestival. Omdat AVROTROS zich uit het evenement heeft teruggetrokken, vindt de omroep het "niet passend" om dat door een gezicht van de omroep te laten doen.
"Nu AVROTROS niet deelneemt en het evenement niet uitzendt, vinden wij het niet passend dat een AVROTROS-presentator het commentaar eventueel zou verzorgen. Dat betekent dat het commentaar in 2026 niet verzorgd zal worden door Cornald Maas", zegt een woordvoerder van de omroep tegen het ANP.
"Ik kijk uit naar de volgende editie en zal dan met het plezier dat ik normaal gesproken aan het songfestival beleef als vanouds verslag doen van het liedjesfestijn", voegt Maas zelf toe. Hij hoopt dat het evenement dan "in rustiger vaarwater verkeert".
AVROTROS maakte begin deze maand bekend dat de omroep het songfestival in 2026 boycot uit protest tegen de deelname van Israël. De NPO heeft daarom NOS en NTR gevraagd de uitzendingen te verzorgen.
