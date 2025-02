Chiptoeleverancier ASMI ziet winst ruim verdubbelen

ALMERE (ANP) - De Nederlandse chiptoeleverancier ASM International (ASMI) heeft de winst in het laatste kwartaal van vorig jaar ruim zien verdubbelen. Ook de omzet over die periode steeg, evenals het aantal orders. Het bedrijf uit Almere heeft geprofiteerd van de vraag naar toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).

ASMI levert onder meer systemen voor de bewerking van wafers, de dunne schijfjes waarvan halfgeleiders worden gemaakt. De chiptoeleverancier boekte over de maanden oktober tot en met december een omzet van 809 miljoen euro, een stijging van 27 procent op jaarbasis. Onder de streep bleef daar bijna 226 miljoen euro van over, tegen ongeveer 91 miljoen euro een jaar eerder. Verder zag ASMI de orderontvangst eind vorig jaar toenemen tot ruim 731 miljoen euro, 8 procent meer dan in 2023.

De omzetprognose voor het eerste kwartaal van dit jaar overtrof de verwachtingen van kenners die persbureau Bloomberg heeft gepeild. ASMI gaat uit van een omzet tussen de 810 en 850 miljoen euro over de maanden januari tot en met maart. De analisten rekenden in doorsnee op iets meer dan 800 miljoen euro.

Verder bevestigde ASMI de vooruitzichten voor het gehele boekjaar, waarin het bedrijf verwacht 3,2 miljard tot 3,6 miljard euro omzet te realiseren. ASMI meldt daarbij wel dat het te vroeg is om een specifiekere prognose te geven "vanwege marktonzekerheid en omdat het zicht op de tweede helft van het jaar nog beperkt is".

De chipsector staat momenteel centraal in een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Bloomberg meldde eerder dat Trump van plan is om de export van chips en chipapparatuur naar China verder te beperken. Daarover zouden Amerikaanse overheidsfunctionarissen ook gesproken hebben met Japan en Nederland.

ASMI meldt dat de vraag vanuit China in het laatste kwartaal van 2024 is teruggelopen, wat drukte op de orderontvangst. Voor dit jaar verwacht het bedrijf dat de omzet uit dat land lager zal zijn.