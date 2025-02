VN-gezant Kaag waarschuwt: laatste kans op tweestatenoplossing

Sigrid Kaag, VN-gezant voor het vredesproces in het Midden-Oosten, waarschuwt dat de wereld nu mogelijk de laatste kans heeft op het bereiken van een tweestatenoplossing. Deze oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict houdt in dat er zowel een Israëlische als Palestijnse staat bestaat.

"Het Midden-Oosten ondergaat momenteel een snelle transformatie. De omvang en impact daarvan blijven onzeker, maar het biedt ook een historische kans", zei Kaag tegen de VN-Veiligheidsraad. "De mensen in de regio kunnen uit deze periode komen met vrede, veiligheid en waardigheid. Dit is echter mogelijk onze laatste kans om een tweestatenoplossing te bereiken." Veel landen, waaronder Nederland, zijn voorstander van de tweestatenoplossing.

Kaag had het ook over de bouw van Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, de Israëlische militaire operaties in dit bezette gebied "en de aanhoudende oproepen tot annexatie". Die vormen volgens haar een "existentiële bedreiging voor het vooruitzicht op een levensvatbare en onafhankelijke Palestijnse staat en daarmee voor de tweestatenoplossing".

Tweede fase

De gezant roept Israël en de Palestijnse groepering Hamas op een overeenstemming te bereiken over de tweede fase van het bestand in de Gazastrook. De eerste fase van zes weken duurt tot en met zaterdag. De partijen zijn nog geen onderhandelingen begonnen over de tweede fase, zeggen ingewijden tegen persbureau Reuters. Volgens Kaag moet "koste wat het kost worden vermeden" dat de gevechten in Gaza worden hervat.

De voormalige vicepremier van Nederland stelt dat aan beide kanten de aanwezigheid van trauma niet te ontkennen is. Ze veroordeelde onder meer de aanval van Hamas en andere Palestijnse groeperingen op Israël op 7 oktober 2023 en het "openbaar paraderen" van gijzelaars door Hamas. De gezant riep ook op Palestijnse burgers de kans te geven om hun levens te hervatten en te werken aan hun toekomst in de Gazastrook.