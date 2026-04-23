Chiptoeleverancier Besi blijft profiteren van grote AI-vraag

Economie
door anp
donderdag, 23 april 2026 om 7:34
DUIVEN (ANP) - Chiptoeleverancier Besi blijft profiteren van de grote vraag naar geavanceerde chips voor toepassingen rond kunstmatige intelligentie (AI). Het bedrijf uit Duiven behaalde in het eerste kwartaal fors meer omzet dan een jaar eerder en rekent voor het lopende tweede kwartaal op verdere groei.
Besi boekte een omzet van 184,9 miljoen euro. Dat is een stijging van ruim 28 procent vergeleken met een jaar eerder en ruim 11 procent meer dan in het vierde kwartaal van vorig jaar. Voor dit kwartaal voorziet Besi een omzetgroei tussen de 30 en 40 procent ten opzichte van de eerste drie maanden van 2026.
De orders kwamen uit op 269,7 miljoen euro. Dat is een toename op jaarbasis van meer dan 100 procent en bijna 8 procent meer dan in de voorgaande periode. Besi maakt apparatuur voor de gespecialiseerde 'verpakking' van halfgeleiders. Het gaat daarbij ook om het mogelijk maken van geavanceerde verbindingen tussen verschillende chips. De vraag naar dit soort technologie stijgt om zo nieuwe AI-chips goed te laten functioneren.
