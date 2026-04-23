Meer vakantiewoningen te koop door fiscale druk en zwakkere vraag

door anp
donderdag, 23 april 2026 om 7:34
UTRECHT (ANP) - Meer dan 2700 vakantiewoningen in Nederland werden vorig jaar via een NVM-makelaar in de verkoop gezet, het hoogste aantal in vijftien jaar. "De markt wordt sterk beïnvloed door wijzigingen in box 3, hogere btw op verhuur en stijgende lasten. Vooral beleggers haken vaker af, terwijl particuliere kopers kritischer worden", staat in een rapport van makelaarsorganisatie NVM.
De gemiddelde verkoopprijs bleef in 2025 vrijwel stabiel op ongeveer 247.000 euro. Over een periode van vijf jaar zijn recreatiewoningen gemiddeld echter wel circa 40 procent duurder geworden.
Kopers betaalden vorig jaar gemiddeld 3,4 procent onder de vraagprijs. "Het bieden boven de vraagprijs is bij recreatiewoningen minder gebruikelijk. Slechts bij 15 procent van de aankopen werd overboden", aldus de NVM. Daarbij werden deze recreatiewoningen gemiddeld in 84 dagen verkocht, een stuk langer dan de gemiddeld 32 dagen bij bestaande koopwoningen.
8 vroege waarschuwingssignalen voor maagkanker

Nationaal Herseninstituut komt met gouden tip om af te vallen: ’Goedkoper en beter dan afslankmedicatie’

8 soorten mannen die een verstandige vrouw herkent en vermijdt

Hilarisch nepfilmpje van Willem-Alexander en Máxima die overnachten bij Trump gaat viraal

Wanneer liefde schadelijk is: drie opvoedingsfouten met gevolgen

Wat moet ik eten of drinken als ik verkouden ben?

