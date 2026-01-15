Chiptoeleveranciers stijgen op Wall Street na resultaten TSMC

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse chiptoeleveranciers behoorden donderdag tot de grote winnaars op de beurzen in New York. Bedrijven als Applied Materials, Lam Research en KLA stegen tot meer dan 7 procent na sterke resultaten van de Taiwanese chipmaker TSMC. TSMC, dat chips maakt voor grote Amerikaanse klanten als Nvidia en Apple, is ook positief over dit jaar en gaat flink meer investeren om aan de sterke vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie (AI) te kunnen voldoen.

De sterke vooruitzichten en investeringen van TSMC temperden de angst voor een mogelijke AI-bubbel op de beurzen. Nvidia, de belangrijkste verkoper van AI-chips ter wereld, won ruim 2 procent. Op de Amsterdamse beurs bereikte ASML een nieuw recordniveau. TSMC is een grote klant van de chipmachines van ASML. Ook de Nederlandse branchegenoten Besi en ASMI gingen flink omhoog.

De algehele stemming op Wall Street was positief na de verliesbeurt een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,4 procent hoger op 49.333 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 6965 punten en techbeurs Nasdaq won 0,8 procent tot 23.657 punten.