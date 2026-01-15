Amsterdam wil bijdragen aan herbouw Vondelkerk

AMSTERDAM (ANP) - De gemeente Amsterdam wil bijdragen aan de kosten voor de herbouw van de afgebrande Vondelkerk. Amsterdam zal afzien van 421.000 euro aan dividend over 2025 dat de eigenaar van de kerk aan Stadsherstel zou hebben moeten uitkeren. Het geld moet dan wel ten goede komen aan het herstelwerk, zei wethouder Alexander Scholtes (monumenten) donderdag in de gemeenteraad.

De gemeente is aandeelhouder in Stadsherstel, dat in heel Amsterdam monumentale panden koopt, restaureert en beheert.

De Vondelkerk ging in de nieuwjaarsnacht in vlammen op. Naar de oorzaak loopt nog een onderzoek. Volgens buurtbewoners is er vuurwerk op het dak terechtgekomen dat vlam vatte. De politie kan dat nog niet bevestigen.

Crowdfunding

De crowdfunding die Stadsherstel op 3 januari heeft opgezet voor de wederopbouw, heeft tot en met donderdagochtend ruim 230.000 euro opgeleverd.

De herbouw van de Vondelkerk gaat naar verwachting tussen de 15 en 20 miljoen euro kosten. Het bedrag dat de verzekering zal uitkeren, zal waarschijnlijk niet toereikend zijn om de Vondelkerk te herbouwen en tegelijk ook te verduurzamen, zoals Stadsherstel wil.

CDA-fractieleider Rogier Havelaar stelde daarom voor dat de gemeente het door crowdfunding bijeengebrachte bedrag zou verdubbelen om de verduurzaming te bekostigen. Dat zou volgens hem ook anderen uitnodigen om bij te dragen. Wethouder Scholtes kon daar nog geen definitieve toezegging voor doen.