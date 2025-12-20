ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Chocolade blijft voorlopig duur ondanks gedaalde cacaoprijzen

Economie
door anp
zaterdag, 20 december 2025 om 11:36
anp201225071 1
DEN HAAG (ANP/BLOOMBERG) - Na de historische prijsstijging van 2024 zijn de cacaoprijzen op de wereldmarkt dit jaar met zo'n 50 procent gekelderd. Dit betekent echter niet dat de prijzen van chocoladerepen en bonbons binnenkort omlaag gaan.
Chocoladefabrikanten werken vaak met zogeheten futurecontracten. Dat zijn afspraken om cacao later tegen een vaste prijs te kopen. Omdat ze die cacao al eerder hebben ingekocht tegen de hogere prijzen, gebruiken ze nu nog die dure voorraad. Vorig jaar verdrievoudigden de cacaofutures bijna, waarna fabrikanten de chocoladeprijzen verhoogden.
"De prijzen waarmee de chocolade-industrie momenteel werkt, zijn erg hoog en pijnlijk", zegt een marktkenner van het Londense handelsbedrijf Marex Group. "Het gaat nog wel even duren voordat we daar doorheen zijn."
Producenten en marktexperts verwachten dat de lagere cacaoprijzen pas in de tweede helft van volgend jaar in de supermarkten merkbaar worden, en zelfs dat is verre van zeker.
loading

POPULAIR NIEUWS

EB-OkvdWkAE4ULs

Foto’s tonen Bill Clinton met Ghislaine Maxwell in zwembad en jacuzzi; Trump vooral afwezig in stukken

Scherm­afbeelding 2025-12-20 om 06.03.17

Balkenende boos dat de VVD jaren loog over Hirsi Ali

im-54076016

Jake Paul vs. Anthony Joshua: wordt de YouTuber nu echt gesloopt?

Scherm­afbeelding 2025-12-20 om 05.45.58

Wiersma-1: de bijzonder PMU-wenkbrauwen van Femke Wiersma

ANP-537263116

Ons voedsel bevat steeds minder gezonde voedingsstoffen en meer zware metalen

74887339_m

Over de lange, gevoelige tenen van mannen

Loading