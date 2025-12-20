Chocolade blijft voorlopig duur ondanks gedaalde cacaoprijzen

DEN HAAG (ANP/BLOOMBERG) - Na de historische prijsstijging van 2024 zijn de cacaoprijzen op de wereldmarkt dit jaar met zo'n 50 procent gekelderd. Dit betekent echter niet dat de prijzen van chocoladerepen en bonbons binnenkort omlaag gaan.

Chocoladefabrikanten werken vaak met zogeheten futurecontracten. Dat zijn afspraken om cacao later tegen een vaste prijs te kopen. Omdat ze die cacao al eerder hebben ingekocht tegen de hogere prijzen, gebruiken ze nu nog die dure voorraad. Vorig jaar verdrievoudigden de cacaofutures bijna, waarna fabrikanten de chocoladeprijzen verhoogden.

"De prijzen waarmee de chocolade-industrie momenteel werkt, zijn erg hoog en pijnlijk", zegt een marktkenner van het Londense handelsbedrijf Marex Group. "Het gaat nog wel even duren voordat we daar doorheen zijn."

Producenten en marktexperts verwachten dat de lagere cacaoprijzen pas in de tweede helft van volgend jaar in de supermarkten merkbaar worden, en zelfs dat is verre van zeker.