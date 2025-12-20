Vechtsporter De Ridder treft in maart in UFC Braziliaan Borralho

BREDA (ANP) - Vechtsporter Reinier de Ridder neemt het op 7 maart in de Ultimate Fighting Championship (UFC) op tegen de Braziliaan Caio Borralho. Dat meldt de 35-jarige Bredanaar op Instagram. Het gevecht is in Las Vegas.

De Ridder leed twee maanden geleden in Vancouver zijn eerste nederlaag in de UFC. De Amerikaan Brendan Allen was hem de baas. De Ridder versloeg in juli nog de Australische oud-kampioen Robert Whittaker.

Borralho verloor zijn laatste partij ook. Hij ging in september in Frankrijk ten onder tegen de in Rusland geboren Fransman Nassourdine Imavov.