Reuters: bedrijven overwegen overname ingenieursbureau Arcadis

LONDEN (ANP/RTR) - Meerdere partijen hebben interesse getoond in een overname van het Nederlandse advies- en ingenieursbureau Arcadis. Een van hen is de Canadese branchegenoot WSP Global. Dat zeggen ingewijden tegen persbureau Reuters.

WSP Global zou het afgelopen jaar hebben gesproken met adviseurs en met tussenpozen hebben gewerkt aan een mogelijk bod op Arcadis uit Amsterdam. Een van de bronnen noemt WSP een voor de hand liggende kandidaat, omdat het bedrijf met een samenvoeging van de activiteiten kosten kan besparen en de omzet kan verhogen. Grote private-equitybedrijven zouden de afgelopen maanden ook een mogelijk bod op Arcadis hebben onderzocht.

Ondanks dat meerdere kandidaten een overnamebod overwegen, is het volgens de ingewijden niet waarschijnlijk dat er snel een bod op Arcadis wordt uitgebracht. Ze wijzen op mogelijke hindernissen, waaronder de aandeelhoudersstructuur van het bedrijf.

Geen commentaar

Een woordvoerder van Arcadis wilde geen commentaar geven aan Reuters. WSP liet weten geen commentaar te geven op speculaties of geruchten.

Arcadis werd opgericht in 1888 en heeft 34.000 werknemers in meer dan dertig landen. De onderneming is volgens Reuters steeds kwetsbaarder geworden voor overnamepogingen, omdat de groei is gestagneerd en de aandelenkoers van het beursgenoteerde bedrijf achterblijft bij die van Amerikaanse concurrenten.

De grootste aandeelhouder van Arcadis is Lovinklaan, een stichting die wordt geleid en bestuurd door medewerkers van het bedrijf. Lovinklaan bezit volgens zijn website 18 procent van de aandelen. De bronnen zeggen dat Lovinklaan zich tegen een overnamedeal zou kunnen verzetten, tenzij waarborgen worden ingebouwd om de werkgelegenheid en de ontwikkeling van vaardigheden te beschermen.