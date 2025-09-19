ECONOMIE
Chocoladereclame in MrBeast-video's misleidend, stelt waakhond

door anp
vrijdag, 19 september 2025 om 8:34
NEW YORK (ANP/RTR) - Een Amerikaanse reclamewaakhond heeft het populaire YouTubekanaal MrBeast terechtgewezen. In filmpjes zouden chocoladerepen op een mogelijk misleidende manier zijn gepromoot voor jonge kijkers, volgens de Children's Advertising Review Unit (CARU).
Volgens CARU, onderdeel van een non-profitorganisatie voor zelfregulering in de industrie, bestaat het publiek van MrBeast uit kinderen en volwassenen. In sommige video's was niet duidelijk genoeg aangegeven dat er reclame in zat. Een voorbeeld was een "blinde smaaktest" van chocolade, waarin proevers de voorkeur gaven aan de repen van MrBeast. Die video is inmiddels verwijderd.
Het team van MrBeast heeft volgens CARU meegewerkt aan het doorvoeren van de aanbevelingen. MrBeast en zijn gelieerde chocoladebedrijf Feastables verklaarden dat de kwesties betrekking hadden op "praktijken die al lang geleden zijn aangepast en/of stopgezet".
Het YouTubekanaal van MrBeast heeft ongeveer 437 miljoen abonnees.
