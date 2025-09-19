Eerste evacuatiebevel Berlijn opgeheven na vondst WO II-bom

BERLIJN (ANP) - In Berlijn is een van de twee evacuatiebevelen opgeheven na de vondst van bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Het explosief in het centrale district Mitte blijkt na onderzoek niet gevaarlijk.

De bom werd donderdag tijdens bouwwerkzaamheden gevonden in de rivier de Spree in de toeristische buurt Fischerinsel. Er werd direct een veiligheidszone van 500 meter ingesteld en ongeveer 10.000 mensen werden geëvacueerd. De veiligheidsmaatregelen zijn inmiddels opgeheven. In het westelijke district Spandau geldt nog een evacuatiebevel voor ongeveer 12.400 mensen.

De bom in Spandau werd woensdag eveneens bij werkzaamheden gevonden, maar vormde geen direct gevaar. Daarom wordt dit explosief vrijdag onschadelijk gemaakt. Het gaat volgens de brandweer om een Russische bom van 100 kilo. Ook in Spandau is een veiligheidsgebied van 500 meter rond de bom ingesteld.

De evacuaties zijn de grootste in Berlijn van de laatste jaren in verband met oorlogsbommen.