ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Eerste evacuatiebevel Berlijn opgeheven na vondst WO II-bom

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 september 2025 om 8:38
anp190925067 1
BERLIJN (ANP) - In Berlijn is een van de twee evacuatiebevelen opgeheven na de vondst van bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Het explosief in het centrale district Mitte blijkt na onderzoek niet gevaarlijk.
De bom werd donderdag tijdens bouwwerkzaamheden gevonden in de rivier de Spree in de toeristische buurt Fischerinsel. Er werd direct een veiligheidszone van 500 meter ingesteld en ongeveer 10.000 mensen werden geëvacueerd. De veiligheidsmaatregelen zijn inmiddels opgeheven. In het westelijke district Spandau geldt nog een evacuatiebevel voor ongeveer 12.400 mensen.
De bom in Spandau werd woensdag eveneens bij werkzaamheden gevonden, maar vormde geen direct gevaar. Daarom wordt dit explosief vrijdag onschadelijk gemaakt. Het gaat volgens de brandweer om een Russische bom van 100 kilo. Ook in Spandau is een veiligheidsgebied van 500 meter rond de bom ingesteld.
De evacuaties zijn de grootste in Berlijn van de laatste jaren in verband met oorlogsbommen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-511710415

Waarom sommige mensen nooit seks hebben

ANP-62360196

Spinnen in huis? Zo jaag je ze weg in een handomdraai

219248206_m

Alarmerend: steeds meer jonge mensen krijgen kanker en we weten niet waarom

18132026_m

Deze nieuwe pil kan lichaamsgewicht met een vijfde (!) verminderen

ANP-536748774

Deskundige over gecancelde Kimmel: "Amerika is een democratie met gebreken"

ANP-528904354

Moet ik me laten inenten tegen gordelroos?

Loading