Cisco en AI-chipbedrijf Cerebras zakken op Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - Cisco Systems is donderdag onderuit gegaan op de beurs in New York. De Amerikaanse maker van netwerkapparatuur zoals routers en switches verloor ongeveer een tiende van zijn beurswaarde na een tegenvallend kwartaalbericht.

De onderneming boekte meer omzet en winst dan verwacht, dankzij de sterke vraag naar producten voor infrastructuurprojecten op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Cisco verwacht dat de omzet uit AI in het huidige boekjaar ongeveer 10 procent van de totale omzet zal uitmaken. Die verwachting viel tegen. Ook de winstmarge stelde enigszins teleur.

Ook Cerebras Systems leverde flink aan beurswaarde in, met een min van 14 procent. De fabrikant van AI-chips, die in mei dit jaar zijn beursdebuut maakte, boekte afgelopen kwartaal minder omzet dan verwacht. In de aanloop naar de resultaten was het aandeel bijna een kwart in waarde gestegen.

Voorzichtig positieve stemming

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig positief, mede dankzij een daling van de olieprijs. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 53.905 punten. De brede S&P 500-index won 0,4 procent tot 7781 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 0,5 procent bij op 26.715 punten.

De Amerikaanse beurzen sloten woensdag overwegend licht hoger, mede dankzij een lichte afkoeling van de inflatie in de grootste economie ter wereld. De kans op een renteverhoging door de Amerikaanse centrale bank om de inflatie te bestrijden nam daardoor af.

Aanvragen werkloosheidsuitkering

Donderdag werd daarnaast bekendgemaakt dat het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering is uitgekomen op 209.000. Dat was iets meer dan verwacht. Vorige week zorgde een onverwachte banenkrimp in de Verenigde Staten al voor hoop dat de centrale bank de leenkosten in september niet zal verhogen om verdere druk op de arbeidsmarkt te voorkomen.

Birkenstock werd 15 procent meer waard. Het Duitse schoenenmerk, bekend van de sandalen, werd positiever over de omzet dit jaar dankzij de toegenomen populariteit van zijn dichte schoenen en instappers in het afgelopen kwartaal.

StubHub kelderde ruim 12 procent. De ticketverkoper boekte afgelopen kwartaal minder winst dan verwacht, ondanks een stijging van de kaartverkopen door het WK voetbal. Ook de vooruitzichten voor het hele jaar vielen tegen.